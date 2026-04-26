Programme le Robot Lego ! Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 27 mai, 15h30 Ille-et-Vilaine

Fabrication, programmation et robotique

Découverte de la robotique et du codage avec Lego Spike !

Enfants à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-27T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-27T17:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



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