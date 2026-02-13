Programme parentalité Lire & jouer pour découvrir ensemble Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay

Programme parentalité Lire & jouer pour découvrir ensemble

Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-06-03 12:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Viens découvrir l’univers de la lecture.

Raconte-tapis, contes en tout genre, livres numériques, espace jeux avec la ludothèque Panique Ludique.



Tout est au rendez-vous pour partager les plaisirs de la lecture et du livre.

.

Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 66 04 50 parentalite@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the world of reading.

Raconte-tapis, tales of all kinds, digital books, games area with the Panique Ludique toy library.



Everything you need to share the pleasures of reading and books.

L’événement Programme parentalité Lire & jouer pour découvrir ensemble Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Loire Semène