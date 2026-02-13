Programme parentalité Lire & jouer pour découvrir ensemble Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay
Programme parentalité Lire & jouer pour découvrir ensemble
Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-06-03 10:00:00
fin : 2026-06-03 12:00:00
2026-06-03
Viens découvrir l’univers de la lecture.
Raconte-tapis, contes en tout genre, livres numériques, espace jeux avec la ludothèque Panique Ludique.
Tout est au rendez-vous pour partager les plaisirs de la lecture et du livre.
Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 66 04 50 parentalite@loire-semene.fr
English :
Come and discover the world of reading.
Raconte-tapis, tales of all kinds, digital books, games area with the Panique Ludique toy library.
Everything you need to share the pleasures of reading and books.
L’événement Programme parentalité Lire & jouer pour découvrir ensemble Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Loire Semène