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Projection adulte – Ciné-Club Silhouette Médiathèque James Baldwin Paris

Projection adulte – Ciné-Club Silhouette Médiathèque James Baldwin Paris

Projection adulte – Ciné-Club Silhouette Médiathèque James Baldwin Paris mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Médiathèque James Baldwin

Adresse : 10 Bis rue Henri Ribière

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Tarif : <p>Entrée libre - Salle d'animation (RDC)</p>

Depuis 2002, l’association
Silhouette regroupe des passionné·es et des professionnel·les du cinéma qui
œuvrent à la promotion du film court auprès du public le plus large possible.

  • Mercredi 6 mai à 19h – Séance adulte autour de la Méditerranée
    Une projection adulte avec une sélection de films mettant en scène la mer Méditerranée elle-même, et passant par différents pays, genres et narrations (Grèce, Algérie, Croatie, Palestine, Espagne, Gibraltar).

Séance accessible au public sourd.

Le Ciné-Club Silhouette s’installera pour deux séances – Saison Méditerranée, à la médiathèque James Baldwin le mercredi 6 mai. À 19h, rendez-vous pour une projection adulte, accessible au public sourd.
Le mercredi 06 mai 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit

Entrée libre – Salle d’animation (RDC)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-07T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T19:00:00+02:00_2026-05-06T21:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière  75019 Paris
+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/


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