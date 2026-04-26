Projection adulte – Ciné-Club Silhouette Médiathèque James Baldwin Paris

Depuis 2002, l’association

Silhouette regroupe des passionné·es et des professionnel·les du cinéma qui

œuvrent à la promotion du film court auprès du public le plus large possible.

Mercredi 6 mai à 19h – Séance adulte autour de la Méditerranée

Une projection adulte avec une sélection de films mettant en scène la mer Méditerranée elle-même, et passant par différents pays, genres et narrations (Grèce, Algérie, Croatie, Palestine, Espagne, Gibraltar).

Séance accessible au public sourd.

Le Ciné-Club Silhouette s’installera pour deux séances – Saison Méditerranée, à la médiathèque James Baldwin le mercredi 6 mai. À 19h, rendez-vous pour une projection adulte, accessible au public sourd.

Le mercredi 06 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre – Salle d’animation (RDC)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T19:00:00+02:00_2026-05-06T21:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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