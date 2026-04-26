Projection adulte – Ciné-Club Silhouette Médiathèque James Baldwin Paris
Projection adulte – Ciné-Club Silhouette Médiathèque James Baldwin Paris mercredi 6 mai 2026.
Depuis 2002, l’association
Silhouette regroupe des passionné·es et des professionnel·les du cinéma qui
œuvrent à la promotion du film court auprès du public le plus large possible.
- Mercredi 6 mai à 19h – Séance adulte autour de la Méditerranée
Une projection adulte avec une sélection de films mettant en scène la mer Méditerranée elle-même, et passant par différents pays, genres et narrations (Grèce, Algérie, Croatie, Palestine, Espagne, Gibraltar).
Séance accessible au public sourd.
Le Ciné-Club Silhouette s’installera pour deux séances – Saison Méditerranée, à la médiathèque James Baldwin le mercredi 6 mai. À 19h, rendez-vous pour une projection adulte, accessible au public sourd.
Le mercredi 06 mai 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Entrée libre – Salle d’animation (RDC)
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-07T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T19:00:00+02:00_2026-05-06T21:00:00+02:00
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
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