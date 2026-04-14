Projection animalière par Julien Arbez, Ferme familiale Gustave Courbet, Flagey

Projection animalière par Julien Arbez Dimanche 7 juin, 11h00 Ferme familiale Gustave Courbet Doubs

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Assistez à la projection animalière animée par le photographe Julien Arbez.

Au rythme des saisons, vous découvrirez les photos de Julien Arbez accompagnées de quelques anecdotes sur les prises de vues et les comportements animaliers.

Quelques mots de Julien Arbez :

« Le long », L’ »épouvantail », c’est moi.

De ma passion j’ai fait mon métier : photographe-interprète, ou éducateur à l’environnement par la photographie. Comment en suis-je arrivé là ? Je ne vous dirai pas qu’à la naissance j’ai failli m’étouffer avec la lanière de mes jumelles, et qu’à trois ans je savais imiter le chant juvénile du pouillot des Balkans, vous ne me croiriez pas. Voilà la vérité…

Bois d’Amont, à une date oubliée. J’approche de la Roche du Creux, un sac au dos quasiment vide et un marteau inassouvi à l’intérieur, je viens y chercher des fossiles. Je sors du sous-bois pour arpenter le pierrier et grimper droit sur la roche, quand trois chamois filent devant moi, dans un bruit de pierres qui dévalent. Si près de moi ! J’ai peu de souvenirs anciens qui me soient restés gravés aussi bien. À la Roche du Creux, je n’ai jamais trouvé de beaux fossiles. Pourtant maintes fois, j’y suis revenu. Espérant à chaque fois revoir CES chamois, cherchant des traces nouvelles plus que des coquillages vieux de 140 millions d’années… Un sacré saut dans le temps ! C’est là-bas que j’ai fait mes premiers affûts. À me taller les fesses et m’engourdir les orteils, à m’endormir parfois, à grelotter souvent. De plus en plus fasciné par la nature et ses hôtes discrets, émerveillé par ses couleurs, je pouvais sentir à tout moment un sentiment de privilège. Il fallait pour cela que je rentre dans son intimité.

Ferme familiale Gustave Courbet 28 Grande Rue, 25330 Flagey Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « fermecourbet@doubs.fr »}] Cette ancienne ferme de Régis Courbet, père du maître peintre d’Ornans, est aujourd’hui un lieu d’expositions temporaires, de concerts, de conférences, de théâtre, d’ateliers d’art plastique, d’activité jardin et de plein air. Vous pourrez vous rafraîchir au café de Juliette ou en apprendre plus sur le maître du réalisme en peinture. Parking sur place | Lieu accessible pour les personnes à mobilité réduite | Entrée gratuite.

Assistez à la projection animalière animée par le photographe Julien Arbez.

© Julien Arbez