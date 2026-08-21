Projection : Apocalyspe Now, Cinéma Louis Malle, Prayssac
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Louis Malle · Prayssac
Informations pratiques
Projection : Apocalyspe Now Samedi 19 septembre, 20h00 Cinéma Louis Malle Lot
Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Voir ou revoir Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola.
Tout public avec avertissement.
Au cœur de la guerre du Vietnam, le capitaine Willard est chargé par ses supérieurs de retrouver le colonel Kurtz, un ancien béret vert qui règne sur une armée de fanatiques, quelque part au-delà de la frontière cambodgienne…
Cinéma Louis Malle 6 Pl. Dutours, 46220 Prayssac, France Prayssac 46220 Lot Occitanie
Voir ou revoir Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola.
©allociné
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