Projection : Knock, 1951, Cinéma Louis Malle, Prayssac
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Louis Malle · Prayssac
Informations pratiques
Projection : Knock, 1951 Dimanche 20 septembre, 10h00 Cinéma Louis Malle Lot
Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Knock, de Guy Lefranc, 1951
Déterminé à assurer le triomphe de la médecine, qu’il fait passer avant l’intérêt des malades, le docteur Knock arrive à Saint-Maurice pour succéder au docteur Parpalaid. Celui-ci ne compte que peu de patients, l’état de santé des habitants étant excellent.
Loin de se décourager, Knock persuade chaque personne venue à ses consultations gratuites que « tout bien portant est un malade qui s’ignore ». Le résultat ne se fait pas attendre : bientôt, tout le village se retrouve au lit…
Cinéma Louis Malle 6 Pl. Dutours, 46220 Prayssac, France Prayssac 46220 Lot Occitanie
Knock, de Guy Lefranc, 1951
©allociné
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