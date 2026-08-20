Projection : Knock, 1951, Cinéma Louis Malle, Prayssac

Informations pratiques

Projection : Knock, 1951 Dimanche 20 septembre, 10h00 Cinéma Louis Malle Lot

Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Knock, de Guy Lefranc, 1951

Déterminé à assurer le triomphe de la médecine, qu’il fait passer avant l’intérêt des malades, le docteur Knock arrive à Saint-Maurice pour succéder au docteur Parpalaid. Celui-ci ne compte que peu de patients, l’état de santé des habitants étant excellent.

Loin de se décourager, Knock persuade chaque personne venue à ses consultations gratuites que « tout bien portant est un malade qui s’ignore ». Le résultat ne se fait pas attendre : bientôt, tout le village se retrouve au lit…

Cinéma Louis Malle 6 Pl. Dutours, 46220 Prayssac, France Prayssac 46220 Lot Occitanie

Knock, de Guy Lefranc, 1951

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