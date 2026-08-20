Projection : Le nom de la rose, Cinéma Louis Malle, Prayssac

Informations pratiques

Projection : Le nom de la rose Dimanche 20 septembre, 18h00 Cinéma Louis Malle Lot

Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Le Nom de la rose, de Jean-Jacques Annaud

En 1327, dans une abbaye bénédictine, plusieurs moines disparaissent mystérieusement. Le franciscain Guillaume de Baskerville, accompagné du jeune novice Adso de Melk, mène l’enquête.

L’histoire se déroule à une époque où l’Église, en pleine crise, voit son pouvoir spirituel et temporel contesté, tandis que l’Inquisition connaît son apogée.

Préparé avec soin pendant trois ans, ce thriller médiéval restitue au plus près l’atmosphère de son époque. Doté d’un budget de dix-neuf millions de dollars, il témoigne une nouvelle fois de l’engagement passionné de Jean-Jacques Annaud pour ses sujets.

Cinéma Louis Malle 6 Pl. Dutours, 46220 Prayssac, France Prayssac 46220 Lot Occitanie

Le Nom de la rose, de Jean-Jacques Annaud

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