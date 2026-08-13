AGENDA · Prayssac
Challenge silure Vallée du Lot Prayssac
samedi 3 octobre 2026 · Prayssac
Informations pratiques
Prayssac
Challenge silure Vallée du Lot
Prayssac Lot
Tarif : 170 – 170 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Compétition de pêche en bateau et en duo organisée par l'AAPPMA de Prayssac
Compétition de pêche en bateau et en duo organisée par l'AAPPMA de Prayssac
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Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 77 63 82 76
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English :
Boat and pairs fishing competition organized by the Prayssac AAPPMA
L’événement Challenge silure Vallée du Lot Prayssac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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