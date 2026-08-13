Informations pratiques

Prayssac

Challenge silure Vallée du Lot

Prayssac Lot

Tarif : 170 – 170 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Compétition de pêche en bateau et en duo organisée par l'AAPPMA de Prayssac

Compétition de pêche en bateau et en duo organisée par l'AAPPMA de Prayssac

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Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 77 63 82 76

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English :

Boat and pairs fishing competition organized by the Prayssac AAPPMA

L’événement Challenge silure Vallée du Lot Prayssac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Cahors Vallée du Lot