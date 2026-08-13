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AGENDA · Prayssac

Challenge silure Vallée du Lot Prayssac

samedi 3 octobre 2026 · Prayssac

Challenge silure Vallée du Lot Prayssac

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Ville
46220 Prayssac
Département
Lot
Tarif
170 170 Général

Prayssac

Challenge silure Vallée du Lot

Prayssac Lot

Tarif : 170 – 170 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03

Compétition de pêche en bateau et en duo organisée par l'AAPPMA de Prayssac

Compétition de pêche en bateau et en duo organisée par l'AAPPMA de Prayssac

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Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 77 63 82 76 

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English :

Boat and pairs fishing competition organized by the Prayssac AAPPMA

L’événement Challenge silure Vallée du Lot Prayssac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Cahors Vallée du Lot

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