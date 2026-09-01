Informations pratiques

Prayssac

Festival Play it again à Prayssac

Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine qui se tiendront les 19 et 20 septembre 2026, le cinéma Louis Malle ouvre son cahier d'histoire avec le festival "Play it again" !

À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine qui se tiendront les 19 et 20 septembre 2026, le cinéma Louis Malle ouvre son cahier d'histoire avec le festival "Play it again" !

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Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie

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English :

To mark the European Heritage Days, which will take place on September 19 and 20, 2026, the Louis Malle Cinema is opening its history book with the festival “Play It Again” festival!

L’événement Festival Play it again à Prayssac Prayssac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors Vallée du Lot