Projection : Les Tontons flingueurs, Cinéma Louis Malle, Prayssac

Informations pratiques

Projection : Les Tontons flingueurs Dimanche 20 septembre, 16h00 Cinéma Louis Malle Lot

Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Tontons flingueurs, de Georges Lautner

Propriétaire d’une petite usine de tracteurs, Fernand Naudin mène une vie tranquille et sans histoire lorsqu’un télégramme l’appelle à Paris.

Il arrive à temps pour recueillir le dernier souffle de son ami d’enfance, Louis, dit « le Mexicain », qui lui confie à la fois ses affaires douteuses et la garde de sa fille Patricia.

Pour Fernand, les ennuis ne font alors que commencer…

Cinéma Louis Malle 6 Pl. Dutours, 46220 Prayssac, France Prayssac 46220 Lot Occitanie

Les Tontons flingueurs, de Georges Lautner

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