Projection : Les Tontons flingueurs, Cinéma Louis Malle, Prayssac
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Louis Malle · Prayssac
Informations pratiques
Projection : Les Tontons flingueurs Dimanche 20 septembre, 16h00 Cinéma Louis Malle Lot
Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les Tontons flingueurs, de Georges Lautner
Propriétaire d’une petite usine de tracteurs, Fernand Naudin mène une vie tranquille et sans histoire lorsqu’un télégramme l’appelle à Paris.
Il arrive à temps pour recueillir le dernier souffle de son ami d’enfance, Louis, dit « le Mexicain », qui lui confie à la fois ses affaires douteuses et la garde de sa fille Patricia.
Pour Fernand, les ennuis ne font alors que commencer…
Cinéma Louis Malle 6 Pl. Dutours, 46220 Prayssac, France Prayssac 46220 Lot Occitanie
Les Tontons flingueurs, de Georges Lautner
©allociné
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