Châteauroux

Projection Astérix et Obélix Mission Cléopâtre

4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Numérobis doit construire en trois mois un palais somptueux pour Cléopâtre. Conscient de ses lacunes et du défi à relever, il cherche de l’aide auprès de son vieil ami Panoramix. Le druide fait le voyage en Egypte avec Astérix et Obélix.

Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d’Alain Chabat.

France, 2002, 1h45, à partir de 7 ans

Avec Alain Chabat, Christian Clavier, Monica Bellucci, Gérard Depardieu, Jamel Debbouze .

4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34

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English :

Financed by André Citroën, La Croisière jaune, the Citroën Centre-Asia expedition, is to travel from Beirut to Peking in tracked vehicles. Running time: 1 hour 48 minutes.

L’événement Projection Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme