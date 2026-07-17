Projection cinéma d’ailleurs, sur le thème de l’Inde, La Cour Vive, Le Creusot

Informations pratiques

Projection cinéma d’ailleurs, sur le thème de l’Inde Samedi 19 septembre, 11h00 La Cour Vive Saône-et-Loire

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Cinéma Mollywoodien

Laissez-vous tenter par une initiation au cinéma venu d’ailleurs, le Mollywoodien (le malayalam langue parlé du Kochi dans l’Etat du Kerala en Inde) raconté par l’expérience de vie de Mélina BIONDOLILO, tombée amoureuse de cette culture.

Une cinéaste expérimentée dans la culture Indienne, idéal pour une découverte chez les enfants, un univers coloré et riche !

La Cour Vive 7 avenue du Cimetière Saint-Charles Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06.80.02.92.36 https://www.lacourvive.fr/ https://www.facebook.com/lacourvive/;https://www.instagram.com/lacourvive/;https://www.linkedin.com/in/marielle-teyre-kirat-2a20a5201/ [{« type »: « phone », « value »: « 06.80.02.92.36 »}] Découvrez toutes les ambiances personnalisables de La Cour Vive, esprit campagne à la ville avec salles et terrasses, cour et jardins baignés de lumière, au cœur du Creusot.

Une salle à louer de 15 à 100 personnes pour tous vos évènements. Ainsi qu’un gîte de 2 à 20 couchages. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, profitez de plusieurs espaces modulables adaptables à vos envies dans un lieu privé. Situé à deux pas du centre-ville, des entreprises, de tous services et commerces, des sites culturels, universitaires, sportifs et touristiques du Creusot.

Gare TER accessible à pied, navette gare TGV, desserte bus, grand parking public gratuit.

Aménagé pour les personnes en situation de handicap.

Cinéma Mollywoodien

©Mélina BIONDOLILO