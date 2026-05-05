Projection cinéma BFM Beaubreuil Limoges
Projection cinéma BFM Beaubreuil Limoges mardi 2 juin 2026.
Limoges
Projection cinéma
BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 18:00:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Les équipes de la bibliothèque propose une projection du film Maria a piedi nudi de la réalisatrice Rebecca Digne.
Entre les premières mobilisations écoféministes, auxquelles appartient la manifestation du Pentagone de 1980 que Bojina Panayotova reconstitue à l’aide de films amateurs et militants des participantes, et la petite MAria qui vit le spieds nus en Toscane, s’incarnent la même espièglerie, le même désir farouche d’exister pour soi-même et l’amour de la terre duquel on puise la force de la liberté.
Informations complémentaires et réservations auprès des organisateurs. .
BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60
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L’événement Projection cinéma Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole
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