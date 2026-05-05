Projection cinéma BFM Beaubreuil Limoges

Limoges

Projection cinéma

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 18:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Les équipes de la bibliothèque propose une projection du film Maria a piedi nudi de la réalisatrice Rebecca Digne.

Entre les premières mobilisations écoféministes, auxquelles appartient la manifestation du Pentagone de 1980 que Bojina Panayotova reconstitue à l’aide de films amateurs et militants des participantes, et la petite MAria qui vit le spieds nus en Toscane, s’incarnent la même espièglerie, le même désir farouche d’exister pour soi-même et l’amour de la terre duquel on puise la force de la liberté.

Informations complémentaires et réservations auprès des organisateurs. .

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60

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English :

L’événement Projection cinéma Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole