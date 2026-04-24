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Projection contée Contes d’ici et d’ailleurs Maison Pour Tous Valence

Projection contée Contes d’ici et d’ailleurs Maison Pour Tous Valence mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Maison Pour Tous

Adresse : Médiathèque du plan

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Valence

Projection contée Contes d’ici et d’ailleurs

Maison Pour Tous Médiathèque du plan Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 15:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Venez découvrir sept oeuvres du Musée de Valence, qui pendront vie à travers des contes en différentes langues.
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Maison Pour Tous Médiathèque du plan Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 63 76 72  mediatheque.plan@valenceromansagglo.fr

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English :

Discover seven works of art from the Musée de Valence, brought to life through storytelling in different languages.

L’événement Projection contée Contes d’ici et d’ailleurs Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme

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