Projection contée Contes d’ici et d’ailleurs Maison Pour Tous Valence

Valence

Projection contée Contes d’ici et d’ailleurs

Maison Pour Tous Médiathèque du plan Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-06 15:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Venez découvrir sept oeuvres du Musée de Valence, qui pendront vie à travers des contes en différentes langues.

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Maison Pour Tous Médiathèque du plan Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 63 76 72 mediatheque.plan@valenceromansagglo.fr

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English :

Discover seven works of art from the Musée de Valence, brought to life through storytelling in different languages.

L’événement Projection contée Contes d’ici et d’ailleurs Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme