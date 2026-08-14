Projection de courts-métrages à La Ménitré La Ménitré La Ménitré
vendredi 4 décembre 2026 · La Ménitré
Informations pratiques
La Ménitré
Projection de courts-métrages à La Ménitré
La Ménitré Espace culturel La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Projection de courts-métrages à La Ménitré
Soirée en partenariat avec l’association Court&49 Production diffusion de 3 courts-métrages avec la présence de l’équipe technique réalisateur, coach ou technicien.
Entrée au chapeau .
La Ménitré Espace culturel La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr
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English :
Short Film Screening at La Ménitré
L’événement Projection de courts-métrages à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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