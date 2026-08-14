Projection de courts-métrages à La Ménitré La Ménitré La Ménitré

Informations pratiques

La Ménitré

Projection de courts-métrages à La Ménitré

La Ménitré Espace culturel La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Projection de courts-métrages à La Ménitré

Soirée en partenariat avec l’association Court&49 Production diffusion de 3 courts-métrages avec la présence de l’équipe technique réalisateur, coach ou technicien.

Entrée au chapeau .

La Ménitré Espace culturel La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr

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English :

Short Film Screening at La Ménitré

L’événement Projection de courts-métrages à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme de l’Anjou Vert