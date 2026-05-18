Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Projection de courts-métrages en plein air – Les Bobines de Belleville Amphithéâtre du Parc de Belleville Paris

Projection de courts-métrages en plein air – Les Bobines de Belleville Amphithéâtre du Parc de Belleville Paris

Projection de courts-métrages en plein air – Les Bobines de Belleville Amphithéâtre du Parc de Belleville Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Amphithéâtre du Parc de Belleville

Adresse : 27 rue Piat

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : <p>Entrée prix libre. Réservation gratuite et obligatoire en ligne sur notre billetterie.</p>

Le ciné-club « Les Bobines de Belleville » propose une nouvelle soirée de projection de courts-métrages en plein air, à l’amphithéâtre du Parc de Belleville. Au programme, 5 courts-métrages sélectionnés avec soin autour de la thématique « La fuite ». La durée de la séance sera environ d’1H15.

Entrée prix libre – réservation gratuite en ligne sur la billetterie dédiée.

Bobines de Belleville – Ciné-club de courts métrages – 12/06 à 22H00 – Parc de Belleville
Le vendredi 12 juin 2026
de 22h00 à 00h00
gratuit

Entrée prix libre. Réservation gratuite et obligatoire en ligne sur notre billetterie.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T01:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T22:00:00+02:00_2026-06-12T00:00:00+02:00

Amphithéâtre du Parc de Belleville 27 rue Piat  75020 Paris
bobinesdebelleville@gmail.com


Afficher la carte du lieu Amphithéâtre du Parc de Belleville et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)