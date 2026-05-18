Projection de courts-métrages en plein air – Les Bobines de Belleville Amphithéâtre du Parc de Belleville Paris
Projection de courts-métrages en plein air – Les Bobines de Belleville Amphithéâtre du Parc de Belleville Paris samedi 13 juin 2026.
Le ciné-club « Les Bobines de Belleville » propose une nouvelle soirée de projection de courts-métrages en plein air, à l’amphithéâtre du Parc de Belleville. Au programme, 5 courts-métrages sélectionnés avec soin autour de la thématique « La fuite ». La durée de la séance sera environ d’1H15.
Entrée prix libre – réservation gratuite en ligne sur la billetterie dédiée.
Bobines de Belleville – Ciné-club de courts métrages – 12/06 à 22H00 – Parc de Belleville
Le vendredi 12 juin 2026
de 22h00 à 00h00
gratuit
Entrée prix libre. Réservation gratuite et obligatoire en ligne sur notre billetterie.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T01:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T22:00:00+02:00_2026-06-12T00:00:00+02:00
Amphithéâtre du Parc de Belleville 27 rue Piat 75020 Paris
bobinesdebelleville@gmail.com
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