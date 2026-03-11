Un quintet inédit, pour lequel Stéphane Guillaume, saxophoniste incontournable de la scène jazz française, invite l’une des voix les plus inspirantes de la nouvelle génération de son instrument, la saxophoniste Olga Amelchenko. De cette rencontre naît un répertoire imaginé spécialement pour l’occasion, où se mêlent compositions originales et clins d’œil aux héritages musicaux qui ont façonné leurs parcours.

Autour d’eux, cinq musiciennes et musiciens d’exception, venus de générations différentes, font circuler les idées, les énergies et les émotions dans une conversation musicale vivante et complice. Pour donner vie à cette aventure : Stéphane Guillaume aux saxophones ténor et soprano, Olga Amelchenko au saxophone alto, Noé Huchard au piano, Sébastien Boisseau à la contrebasse et Ananda Brandão à la batterie.

Stéphane Guillaume et Olga Amelchenko réunis en un quintet inédit pour un jazz original, vivant et complice.

Le vendredi 12 juin 2026

de 21h30 à 23h15

payant

De 13 à 33 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

