As It Was / Nuit Modern Pop SUPERSONIC Paris
As It Was / Nuit Modern Pop SUPERSONIC Paris samedi 13 juin 2026.
As It Was
Entre les beats futuristes de Charli XCX et les hymnes Pop d’Harry Styles, le Supersonic met à l’honneur la Gen Z le temps d’une soirée ou l’on dansera toute la nuit sur les étonnants tubes de demain
DJ Set Modern Pop de Phillipe Catering et Vynil Coyote
Live Tribute à 1h00 de Le Camino
Dans la playlist :
Harry Styles, Wet Leg, Taylor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa, The Weeknd, Tame Impala, Kendrick Lamar, Phoebe Bridgers, Childish Gambino, The 1975, Tyler The Creator, Tove Lo, Halsey, Girl In Red, Rosalia, Charli XCX, Lewis Capaldi, Caroline Polachek, Juliette Armanet, Maggie Rogers, Maisie Peters, Beabadoobee, Lorde, Lloyle Carner…
Pour t’ambiancer dès maintenant : https://shorturl.at/chy28
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Entrée à 10€ de 23h à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
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SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
WELCOME TO SUPERSONIC
Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le vendredi 12 juin 2026
de 23h00 à 06h00
payant Ticket : 15 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T23:00:00+02:00_2026-06-12T06:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/7oWi1YSTn https://fb.me/e/7oWi1YSTn
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