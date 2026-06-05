Projection de courts-métrages et ateliers créatifs – Morticia Films x Jardin21 Jardin21 Paris
Projection de courts-métrages et ateliers créatifs – Morticia Films x Jardin21 Jardin21 Paris mercredi 24 juin 2026.
Morticia Films revient au jardin pour la première fois de la saison avec :
14h30 – 17h : Activités et ateliers créatifs sur le thème du cinéma – gratuit sur réservation
19h30 – 23h : projection de courts-métrages – prix libres.
Mercredi 24 juin – 14h30 – 23h30
ᰔENTRÉE LIBRE DU JARDINᰔ
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Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette saison, notre jardin-potager ouvre ses portes du 2 avril au 26 septembre, avec une programmation toujours aussi hybride et engagée : DJ sets, stand-up, rencontres, projections, spectacles, performances, ateliers, marchés, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…
Last but not least, nos bars et notre cantine sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.
Plus d’infos sur jardin21.fr
Bar & restauration sur place
Toutous bienvenus
Horaires
mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h
Nous trouver
12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
Une longue après midi entre projections et activités sur le thème du cinéma, ça vous tente ?
Le mercredi 24 juin 2026
de 14h30 à 23h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-25T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T14:30:00+02:00_2026-06-24T23:00:00+02:00
Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr/events/projection-de-courts-metrages-et-ateliers-creatifs-morticia-films-x-jardin21
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