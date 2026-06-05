Projection de courts-métrages et ateliers créatifs – Morticia Films x Jardin21 Jardin21 Paris

Morticia Films revient au jardin pour la première fois de la saison avec :

14h30 – 17h : Activités et ateliers créatifs sur le thème du cinéma – gratuit sur réservation

19h30 – 23h : projection de courts-métrages – prix libres.

Mercredi 24 juin – 14h30 – 23h30

ᰔENTRÉE LIBRE DU JARDINᰔ

V ́ ́

Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette saison, notre jardin-potager ouvre ses portes du 2 avril au 26 septembre, avec une programmation toujours aussi hybride et engagée : DJ sets, stand-up, rencontres, projections, spectacles, performances, ateliers, marchés, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre cantine sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21.fr

Bar & restauration sur place

Toutous bienvenus

Horaires

mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

Nous trouver

12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Une longue après midi entre projections et activités sur le thème du cinéma, ça vous tente ?

Le mercredi 24 juin 2026

de 14h30 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-25T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T14:30:00+02:00_2026-06-24T23:00:00+02:00

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/projection-de-courts-metrages-et-ateliers-creatifs-morticia-films-x-jardin21



Afficher la carte du lieu Jardin21 et trouvez le meilleur itinéraire

