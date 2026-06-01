Projection de documentaire, Musée de la Romanité, Nîmes

Projection de documentaire Dimanche 14 juin, 14h30 Musée de la Romanité Gard

Auditorium du musée, accès par le jardin. Gratuit dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Projection du doumentaire « Enquête sur la tombe du dernier prince celte ».

Réalisation Marion Marot, coproduction Gédéon programmes, Arte France, inrap.

EN 2014, dans la plaine de Lavau (Aube), est mis au jour un vaste complexe funéraire celte. Il comprend notamment une chambre funéraire princière dans un état de conservation exceptionnel, édifié aux alentours de l’an 450 avcnt notre ère. Le défunt, paré de somptueux bijoux, a été placé sur un char à deux roues, avec à ses côtés des pièces de vaisselle d’or et d’argnet. Qui fut ce haut dignitaire dont les funérailles ont constitué un événement majeur ?

Dans cette enquête scientifique extraordinaire, les archéologues de l’Inrap, aidés par des spécialistes du Cnetre de recherche et de restauration des musées de france, déchiffrent pas à pas les énigmes de la tombe et cheminent à la rencontre du dernier des princes celtes identifiés à ce jour. Emergent ainsi des hypothèses et des précisions inédites sur la société qui fut la sienne.

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie +33448210210 https://museedelaromanite.fr En voiture : autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes centre – direction « centre-ville », parking et stationnement en surface payant à proximité. Trambus : ligne 1 – arrêt Arènes (12 min du parking relais A54). Train : Gare TGV à 5 min à pied.

Projection du doumentaire « Enquête sur la tombe du dernier prince celte ».

© Inrap