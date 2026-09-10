Projection de documentaires à Limur, Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Vannes

Informations pratiques

Projection de documentaires à Limur 19 et 20 septembre Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Morbihan

RDV à l’Hôtel de Limur, 31 rue Thiers.

Renseignements 02 97 44 52 02

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour les JEP aussi, il y a Ciné Limur ! Dans l’auditorium (2ème étage), venez découvrir le Pays d’art et d’histoire, à travers différents films projetés en continu !

Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 31 Rue Thiers, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne +33297445202 https://www.ciap-limur.bzh Le Grand Hôtel de Limur a probablement été construit dans les dernières années du XVIIe siècle. Situé à la pointe d’une place triangulaire placée au pied de la muraille, il offre une disposition, probablement due à la géométrie de cette parcelle, qui ne reflète pas la structure traditionnelle d’un hôtel entre cour et jardin. Elle semble inspirée d’un modèle local, de même que la composition de la façade, avec son corps central dominant l’ensemble, dans lequel s’ouvrent deux lucarnes superposées. L’escalier de la fin du XVIIIe siècle a été réalisé par Brunet-Debaines. L’architecture de la façade se ressent aujourd’hui des modifications qui lui ont été apportées au XIXe siècle, de même que les décors intérieurs : seules deux pièces ont conservé leur authenticité.

Pour les JEP aussi, il y a Ciné Limur ! Dans l’auditorium (2ème étage), venez découvrir le Pays d’art et d’histoire, à travers différents films projetés en continu !

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