Projection de documentaires dans la cour du Palais de la Raymondie, Palais de la Raymondie, Martel
samedi 19 septembre 2026 · Palais de la Raymondie · Martel
Informations pratiques
Projection de documentaires dans la cour du Palais de la Raymondie 19 et 20 septembre Palais de la Raymondie Lot
Gratuit. Renseignements au 05.65.37.30.03
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Projections documentaires – Cour du Palais de la Raymondie
Installez-vous dans la cour du Palais de la Raymondie pour une soirée de projections consacrée au patrimoine et à l’histoire locale.
Au programme :
Samedi >
- 14h : NOUVEAU : HISTOIRE DE TERRE(S) en pays martelais – 1h
- 15h05 : Eglise Saint-Maur à Martel – Tympan et verrière – 22mn
- 15h30 : Histoire, traditions et légendes, en pays martelais – 1ère partie – 1h 16mn
- 16h50 : Martel : Le beffro i- 3 mn
- 17h : Histoire, traditions et légendes, en pays martelais – 2ème partie – 1h 04mn
- 18h05 : Mon cher papa – 23mn
Dimanche >
- 10h : Le commerce en pays martelais du Moyen-âge à nos jours 53mn
- 10h55 : NOUVEAU : HISTOIRE DE TERRE(S) en pays martelais – 1h
Une immersion audiovisuelle dans la mémoire et les trésors du territoire.
Palais de la Raymondie Palais de la Raymondie, 46600 Martel Martel 46600 Lot Occitanie
Projections documentaires – Cour du Palais de la Raymondie
© PAH Cauvaldor
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