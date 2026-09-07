Projection de documentaires dans la cour du Palais de la Raymondie, Palais de la Raymondie, Martel

Informations pratiques

Projection de documentaires dans la cour du Palais de la Raymondie 19 et 20 septembre Palais de la Raymondie Lot

Gratuit. Renseignements au 05.65.37.30.03

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Projections documentaires – Cour du Palais de la Raymondie

Installez-vous dans la cour du Palais de la Raymondie pour une soirée de projections consacrée au patrimoine et à l’histoire locale.

Au programme :

Samedi >

14h : NOUVEAU : HISTOIRE DE TERRE(S) en pays martelais – 1h

15h05 : Eglise Saint-Maur à Martel – Tympan et verrière – 22mn

15h30 : Histoire, traditions et légendes, en pays martelais – 1ère partie – 1h 16mn

16h50 : Martel : Le beffro i- 3 mn

17h : Histoire, traditions et légendes, en pays martelais – 2ème partie – 1h 04mn

18h05 : Mon cher papa – 23mn

Dimanche >

10h : Le commerce en pays martelais du Moyen-âge à nos jours 53mn

10h55 : NOUVEAU : HISTOIRE DE TERRE(S) en pays martelais – 1h

Une immersion audiovisuelle dans la mémoire et les trésors du territoire.

Palais de la Raymondie Palais de la Raymondie, 46600 Martel Martel 46600 Lot Occitanie

Projections documentaires – Cour du Palais de la Raymondie

© PAH Cauvaldor