Informations pratiques

Curemonte

Projection de film Freda

Jardin des châteaux Curemonte Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Dans le cadre des Estéales de Turenne et à l’occasion des 30 ans du cinéma Uxello, projection du film de Gessica Généus dans le jardin des Châteaux de Curemonte

Présenté à la sélection Un Certain Regard du Festival de Cannes 2021, Freda suit le parcours d’une jeune Port-au-Princienne tiraillée entre son attachement à Haïti et le désir d’un ailleurs. La réalisatrice haïtienne a présenté à Cannes en 2026 son dernier film, Marie-Madeleine.

La projection sera précédée d’une présentation par Néhémie Bastien, interprète du rôle-titre, qui partagera avec le public son expérience du tournage et son regard sur son pays

En cas de pluie, la projection aura lieu au cinéma l’Uxello .

Jardin des châteaux Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 32 05 76

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English : Projection de film Freda

L’événement Projection de film Freda Curemonte a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme