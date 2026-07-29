Projection de film Freda Curemonte
dimanche 9 août 2026 · Curemonte
Informations pratiques
Curemonte
Projection de film Freda
Jardin des châteaux Curemonte Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Dans le cadre des Estéales de Turenne et à l’occasion des 30 ans du cinéma Uxello, projection du film de Gessica Généus dans le jardin des Châteaux de Curemonte
Présenté à la sélection Un Certain Regard du Festival de Cannes 2021, Freda suit le parcours d’une jeune Port-au-Princienne tiraillée entre son attachement à Haïti et le désir d’un ailleurs. La réalisatrice haïtienne a présenté à Cannes en 2026 son dernier film, Marie-Madeleine.
La projection sera précédée d’une présentation par Néhémie Bastien, interprète du rôle-titre, qui partagera avec le public son expérience du tournage et son regard sur son pays
En cas de pluie, la projection aura lieu au cinéma l’Uxello .
Jardin des châteaux Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 32 05 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection de film Freda
L’événement Projection de film Freda Curemonte a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme
À voir aussi à Curemonte (Corrèze)
- Exposition de André Sourzat Curemonte 29 juillet 2026
- Concert de Jazz Curemonte 29 juillet 2026
- Exposition de Christian Poirier l’écriture du silence Eglise Saint Hiaire de la Combe Curemonte 9 août 2026
- Soirée Concert Cubaband Curemonte 15 août 2026
- Exposition d’Odile Pellissier Eglise Saint Hilaire de la Come Curemonte 22 août 2026