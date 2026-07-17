Projection de films d’actualités du monde (1920 – 1930), La Cour Vive, Le Creusot

Informations pratiques

Projection de films d’actualités du monde (1920 – 1930) Dimanche 20 septembre, 14h00 La Cour Vive Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Films d’actualités du monde des années 1920 à 1930 diffusés par Pathé Baby au format domestique.

Pathé étant le premier journal télévisé cinématographique au monde, dépêchaient des journalistes pour capter les évènements les plus marquants. Par exemple, l’atterrissage de Lindbergh, la mort d’Hindenburg, des conflits internationaux et les grandes annonces historiques de l’époque.

La Cour Vive 7 avenue du Cimetière Saint-Charles Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06.80.02.92.36 https://www.lacourvive.fr/ https://www.facebook.com/lacourvive/;https://www.instagram.com/lacourvive/;https://www.linkedin.com/in/marielle-teyre-kirat-2a20a5201/ Découvrez toutes les ambiances personnalisables de La Cour Vive, esprit campagne à la ville avec salles et terrasses, cour et jardins baignés de lumière, au cœur du Creusot.

Une salle à louer de 15 à 100 personnes pour tous vos évènements. Ainsi qu’un gîte de 2 à 20 couchages. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, profitez de plusieurs espaces modulables adaptables à vos envies dans un lieu privé. Situé à deux pas du centre-ville, des entreprises, de tous services et commerces, des sites culturels, universitaires, sportifs et touristiques du Creusot.

Gare TER accessible à pied, navette gare TGV, desserte bus, grand parking public gratuit.

Aménagé pour les personnes en situation de handicap.

Films d’actualités du monde des années 1920 à 1930 diffusés par Pathé Baby au format domestique.

©La Cour Vive