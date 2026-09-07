Projection de films réalisés par l’OMJC, Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Projection de films réalisés par l’OMJC 19 et 20 septembre Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 19h, l’OMJC présente différents films réalisés les jeunes.

L’OMJC organise des ateliers de pratique de l’image comme moyen de communication sociale et à visée éducative.

Les ateliers favorisent le développement individuel des jeunes par une démarche créative autour de leur imaginaire, ou sur des problématiques de citoyenneté, en leur permettant d’exprimer leur point de vue, leur vision sensible du monde.

Horaires

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 19h

Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, l’OMJC présente différents films réalisés les jeunes.

Ville de Villeneuve d’Ascq