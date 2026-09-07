Projection de films réalisés par l’OMJC, Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Ferme Dupire Villeneuve d'Ascq · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Projection de films réalisés par l’OMJC 19 et 20 septembre Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq Nord
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 19h, l’OMJC présente différents films réalisés les jeunes.
L’OMJC organise des ateliers de pratique de l’image comme moyen de communication sociale et à visée éducative.
Les ateliers favorisent le développement individuel des jeunes par une démarche créative autour de leur imaginaire, ou sur des problématiques de citoyenneté, en leur permettant d’exprimer leur point de vue, leur vision sensible du monde.
Horaires
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 19h
Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, l’OMJC présente différents films réalisés les jeunes.
Ville de Villeneuve d’Ascq
À voir aussi à Villeneuve-d'Ascq (Nord)
- « 1784 », Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq 11 septembre 2026
- Braderie au profit du Téléthon, Salle Marianne, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Réalisation d’une haie sèche au Parc Archéologique Asnapio, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Formation compostage, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Produire et récolter ses graines, Jardin partage Jules Marescaux, Villeneuve-d’Ascq 13 septembre 2026