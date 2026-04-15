Projection de restitution de l’Atelier de Programmation Croisé Marseille / Alger : « Ports d’attaches», Musée d’histoire de Marseille, Marseille

Projection de restitution de l’Atelier de Programmation Croisé Marseille / Alger : « Ports d’attaches» Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’histoire de Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Pour cette projection d’1 heure de courts métrages documentaires, soyez spectateur d’une programmation établie par un groupe de huit jeunes marseillais et algériens dans le cadre des ateliers du programme TiLEM.

En présence des jeunes programmateurs TiLEM des deux rives.

Une proposition de La MaisonDAR et Les Écrans du Large, labellisée par la Saison Méditerranée 2026, qui réunit la jeunesse marseillaise et algérienne autour de la création documentaire et la musique.

Accès libre pour l’ensemble des activités dans la limite des places disponibles.

Et tout au long de la soirée dans le site du Port antique, restauration food truck autour de la mer

Musée d’histoire de Marseille 2 Rue henri barbusse, 13001 Marseille, France Marseille 13001 1st Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491553600 https://musees.marseille.fr/musee-dhistoire-de-marseille-mhm http://www.musee-histoire.marseille.fr A deux pas du Vieux-Port, et tout autour du site archéologique de la Bourse – Port Antique, le musée d’Histoire de Marseille, permet de découvrir les 26 siècles de la plus ancienne ville de France. Entièrement rénové en 2013, il est l’un des plus grands musées d’Histoire en France et en Europe. Le parcours muséographique s’appuie sur deux axes majeurs : Marseille est la plus ancienne ville de France et c’est une ville portuaire ouverte sur la mer Méditerranée. Le visiteur découvre l’histoire de la ville grâce à un fil d’Ariane maritime, reliant 13 séquences chronologiques, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains. Un musée vivant et innovant pour tous les publics. Chaque séquence historique se déploie autour d’un objet phare emblématique de la ville. De nombreux films et multimédia interactifs donnent vie aux objets et contextualisent les collections. Archéologues et historiens virtuels accueillent les visiteurs et introduisent la figure d’un grand témoin historique. Pour le jeune public: les Escales de l’Histoire, modules d’expérimentation pour s’initier, manipuler, expérimenter et apprendre en s’amusant ! Par la rue Henri-Barbusse ou par le Centre Bourse Métro: ligne1, station Vieux-Port ou Colbert/ligne 2 : Station Noailles Tramway: ligne 2, station Belsunce-Alcazar Voiture : parking Centre Bourse 7/7

Pour cette projection d’1 heure de courts métrages documentaires, soyez spectateur d’une programmation établie par un groupe de huit jeunes marseillais et algériens dans le cadre des ateliers du En…

musée d’Histoire de marseille