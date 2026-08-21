Projection de « Wolobougou » de Camille Ravenne suivi d’un débat, Cinema Saint-Paul, Rezé, Rezé
jeudi 26 novembre 2026 · Cinema Saint-Paul, Rezé · Rezé
Informations pratiques
Projection de « Wolobougou » de Camille Ravenne suivi d’un débat Jeudi 26 novembre, 20h00 Cinema Saint-Paul, Rezé Loire-Atlantique
Tarif unique : 4€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:45:00+01:00
Fin : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T21:45:00+01:00
Dans le cadre du Mois du Doc et de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle, le cinéma Saint-Paul, Le Chronographe et la médiathèque Diderot vous proposent un ciné débat autour du film WOLOBOUGOU de Camille Varenne.
Ce ciné-débat a pour thème « Notre corps nous-même, ici et là-bas ».
Wolobougou signifie « lieu de naissance » en Bambara. Honorine Soma, qui a créé cette clinique au Burkina Faso en 2010 est sage-femme. Avec une ouverture d’esprit remarquable, elle adresse aux femmes une parole bienveillante et haute en couleurs. Son rôle dépasse le soin, elle sait valoriser leur place dans la société d’aujourd’hui. Dans un pays où les médecins se font rares, les sages-femmes accomplissent un indispensable accompagnement et des actes vitaux.
La séance sera suivie d’un échange en présence de Camille Varenne (réalisatrice) et de Amélie Siribié (Accompagnante Périnatale Interculturelle).
Cinema Saint-Paul, Rezé Rue Julien Douillard, Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://cinemastpaul.fr »}]
Dans le cadre du Mois du Doc, projection-débat de « Wolobougou » sur les maternités ici et ailleurs, suivie d’un échange avec la réalisatrice Camille Varenne et Amélie Siribié.
@TheKingdom
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