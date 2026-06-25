Projection/débat juridique ou poétique quels nouveaux liens tisser avec les milieux humides Muttersholtz
mercredi 16 décembre 2026 · Muttersholtz
Informations pratiques
Muttersholtz
Projection/débat juridique ou poétique quels nouveaux liens tisser avec les milieux humides
4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-16 20:00:00
fin : 2026-12-16 21:30:00
Date(s) :
2026-12-16
Des chercheuses éclairent d’un jour nouveau le lien que les humains peuvent nouer avec les écosystèmes, par la fiction, les imaginaires ou de nouvelles formes juridiques. A partir de 15 ans
Les riediens entretiennent un rapport ambivalent à l’eau et aux milieux humides. Des chercheuses éclairent d’un jour nouveau le lien que les humains peuvent nouer avec ces écosystèmes, par la fiction, les imaginaires ou de nouvelles formes juridiques.
Avec Aurélie Choné et Somhack Limphakdy.
A partir de 15 ans. 0 .
4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 10 13 info@mairie-muttersholtz.fr
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English :
Female researchers shed new light on the connection humans can forge with ecosystems through fiction, imagination, or new legal frameworks. Ages 15 and up
L’événement Projection/débat juridique ou poétique quels nouveaux liens tisser avec les milieux humides Muttersholtz a été mis à jour le 2026-08-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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