Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Projection-débat Médiathèque Aqua-Libris

4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

“Les Enfants de Théophraste”

Un film qui retrace l’année d’une classe de lycéens durant leur participation au prix littéraire Renaudot des lycéens. À l’issue de la projection, la réalisatrice Alexandra Riguet et la photographe du documentaire Marie Monteiro échangeront avec le public.

Ados-adultes

Accès libre .

4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

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English : Projection-débat Médiathèque Aqua-Libris

L’événement Projection-débat Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Haut Val De Sèvre