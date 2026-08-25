Projection-débat Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École
vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Projection-débat Médiathèque Aqua-Libris
4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
“Les Enfants de Théophraste”
Un film qui retrace l’année d’une classe de lycéens durant leur participation au prix littéraire Renaudot des lycéens. À l’issue de la projection, la réalisatrice Alexandra Riguet et la photographe du documentaire Marie Monteiro échangeront avec le public.
Ados-adultes
Accès libre .
4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
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English : Projection-débat Médiathèque Aqua-Libris
L’événement Projection-débat Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Haut Val De Sèvre
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