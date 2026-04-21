Ce film part sur les traces du célèbre slogan scandé pendant les Coupes du monde de foot et partage un regard nouveau sur l’histoire France-Algérie à travers l’histoire du foot, entre archives historiques et souvenirs personnels du réalisateur, animation et prises de vue réelles.

dans le cadre du Festival des Cultures Urbaines

« One, Two, Three, viva l’Algérie ! »

de Samuel Ab et Amine Kouti, 2023, 75 min

Synaps Collectif Audiovisuel et La Belle Affaire Production

Découvrez « One, Two, Three, viva l’Algérie ! » de Samuel Ab et Amine Koutic, film documentaire sur le football. L’occasion aussi d’échanger avec un membre de l’équipe du film et les autres spectateurs !

Le lundi 11 mai 2026

de 19h30 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-11T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-12T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-11T19:30:00+02:00_2026-05-11T22:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 PARIS



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) et trouvez le meilleur itinéraire

