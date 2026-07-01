Projection d’œuvres sur le thème Patrimoine en Péril, Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE · La Ciotat
Informations pratiques
Projection d’œuvres sur le thème Patrimoine en Péril 19 et 20 septembre Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Projection d’oeuvres choisies pour mettre en évidence la richesse et la fragilité de nos trésors historiques
Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE 4 place Esquiros13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Classée monument historique en 2023, la chapelle accueille le Musée Numérique, concept des Micro-Folies du parc Paris la Villette
Projection d’oeuvres choisies pour mettre en évidence la richesse et la fragilité de nos trésors historiques
©Ville de La Ciotat
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