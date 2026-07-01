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Projection d’œuvres sur le thème Patrimoine en Péril, Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE · La Ciotat

Projection d’œuvres sur le thème Patrimoine en Péril, Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE
Adresse
4 place Esquiros13600 LA CIOTAT
Ville
13600 La Ciotat
Département
Bouches-du-Rhône

Projection d’œuvres sur le thème Patrimoine en Péril 19 et 20 septembre Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Projection d’oeuvres choisies pour mettre en évidence la richesse et la fragilité de nos trésors historiques

Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE 4 place Esquiros13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Classée monument historique en 2023, la chapelle accueille le Musée Numérique, concept des Micro-Folies du parc Paris la Villette
Projection d’oeuvres choisies pour mettre en évidence la richesse et la fragilité de nos trésors historiques

©Ville de La Ciotat

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