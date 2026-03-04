Projection du documentaire « Un mundo recobrado » (Uruguay, 2025) Mardi 17 mars, 13h30 Bibliothèque Lettres et Sciences humaines Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T13:30:00+01:00 – 2026-03-17T15:30:00+01:00

Fin : 2026-03-17T13:30:00+01:00 – 2026-03-17T15:30:00+01:00

Organisé dans le cadre du 10e cycle du cinéma latino-américain, en partenariat avec les 43e Rencontres du cinéma latino-américain, cet évènement est soutenu par l’UR AMERIBER (GIRLUFI /SIRENH) et par un projet pédagogique de l’UFR Langues et civilisations de l’Université Bordeaux Montaigne.

Bibliothèque Lettres et Sciences humaines Bibliothèque Lettres et Sciences humaines, Pessac Pessac 33607 Domaine Universitaire Pessac-Talence-Gradignan Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque-de-lettres-et-sciences-humaines.html https://www.instagram.com/bubmontaigne/

Séance en salle BUDL 608, en présence de la réalisatrice Laura Bondarevsky, suivie d’un débat, animé par les étudiant·es du Master Études Culturelles.