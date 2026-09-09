Projection du documentaire Une musique à vivre de Philippe Tabarly Cinéma Andronis Montendre

Informations pratiques

Montendre

Projection du documentaire Une musique à vivre de Philippe Tabarly

Cinéma Andronis 1 rue Jacque Beaumont Montendre Charente-Maritime

Tarif : 4.5 – 4.5 – 7 EUR

Tarifs habituels

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 20:45:00

fin : 2026-09-09 23:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Projection du documentaire Une musique à vivre, de Philippe Tabarly, en présence du réalisateur.

Philippe Tabarly échangera avec le public après la projection.

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Cinéma Andronis 1 rue Jacque Beaumont Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com

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English :

Screening of the documentary *Une musique %E0 vivre* by Philippe Tabarly, with the director in attendance.

Philippe Tabarly will speak with the audience after the screening.

L’événement Projection du documentaire Une musique à vivre de Philippe Tabarly Montendre a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge