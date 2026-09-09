Projection du documentaire Une musique à vivre de Philippe Tabarly Cinéma Andronis Montendre
mercredi 9 septembre 2026 · Cinéma Andronis · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Projection du documentaire Une musique à vivre de Philippe Tabarly
Cinéma Andronis 1 rue Jacque Beaumont Montendre Charente-Maritime
Tarif : 4.5 – 4.5 – 7 EUR
Tarifs habituels
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 20:45:00
fin : 2026-09-09 23:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Projection du documentaire Une musique à vivre, de Philippe Tabarly, en présence du réalisateur.
Philippe Tabarly échangera avec le public après la projection.
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Cinéma Andronis 1 rue Jacque Beaumont Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com
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English :
Screening of the documentary *Une musique %E0 vivre* by Philippe Tabarly, with the director in attendance.
Philippe Tabarly will speak with the audience after the screening.
L’événement Projection du documentaire Une musique à vivre de Philippe Tabarly Montendre a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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