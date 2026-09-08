Projection du film Baroudeurs du Christ M128 – Missions Etrangères de Paris Paris
vendredi 25 septembre 2026 · M128 - Missions Etrangères de Paris · Paris
Informations pratiques
Synopsis
tiré du Dossier de Presse d’Orawa films
On les croyait disparus, relégués aux pages sombres de l’histoire coloniale. Pourtant, ils sont là, besace et Bible en main, dans un tout autre genre. Une nouvelle génération de missionnaires perdure, insoupçonnée.
Ce film révèle des prêtres portés par une foi ardente et une profonde rage de vivre, que certains appellent : “Les Baroudeurs du Christ”. Loin des clichés d’antan, ils impressionnent par leur courage, leur dévouement et leur humanité bouleversante. Mais plus encore, ils rayonnent d’une joie contagieuse, celle d’une vie offerte sans réserve. Leur mission ? Partir sans retour, dans un pays qu’ils n’ont pas choisi. Aimer, servir, partager, rire et pleurer avec ceux qu’ils rejoignent.
Ont-ils bien mesuré la difficulté d’épouser totalement une nouvelle culture, une nouvelle manière de penser, une nouvelle langue ? Serontils capables de tenir leur engagement toute leur vie ?
Ils n’étaient pas destinés à ces chemins-là. Certains avaient leur vie tracée, d’autres bâtissaient des carrières solides. Et pourtant, un jour, l’appel s’est imposé, irrévocable. Ils ont tout quitté, non pour fuir, mais pour s’ancrer ailleurs, dans des réalités brutales et oubliées.
Dans les ruelles écrasées de chaleur de Calcutta, un centre résonne à nouveau de rires et de cris d’enfants. Plus loin, sur les eaux silencieuses du Cambodge, une présence discrète tente d’apaiser les blessures d’un passé encore brûlant. À la lisière d’un pays peuplé d’ombres, des silhouettes discrètes franchissent la frontière nord-coréenne, guidées par une main tendue. Au cœur d’une recyclerie taïwanaise, des âmes marquées au fer rouge trouvent, contre toute attente, un regard qui ne les condamne plus. Et dans un village reculé de Madagascar, une fresque prend vie sous les doigts hésitants d’enfants, pour révéler la beauté au travers de l’art et des talents de chacun.
Depuis 1658, ces prêtres des Missions Étrangères de Paris se succèdent au service des peuples d’Asie et de l’Océan Indien, et s’inscrivent dans une tradition qui dépasse les époques et les modes.
Dans leur mission, les difficultés sont aussi bien intérieures qu’extérieures : impulsivité, blessures personnelles, solitude, barrière de la langue, pression politique… Malgré ces obstacles, ils se donnent avec tout ce qu’ils sont et mènent chacun leur mission avec leur propre originalité.
Ils ne sont ni héros ni martyrs. Juste des hommes qui ont choisi de se fondre dans l’autre, jusqu’à s’y perdre. De tout donner pour ceux que Dieu aime et que le monde a oubliés.
Un film vibrant, qui parle d’absolu, d’engagement total, d’exaltation, qui résonne dans nos cœurs en quête de sens.
Un film de Damien Boyer
Sortie : 5 novembre 2025
Genre : Documentaire
Classification : Tous Publics
Versions : VF
Durée : 90 minutes
Le vendredi 25 septembre 2026
de 15h00 à 15h30
payant Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-25T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T15:00:00+02:00_2026-09-25T15:30:00+02:00
M128 – Missions Etrangères de Paris 128, rue du Bac 75007 Paris
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