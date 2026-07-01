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AGENDA · Brassy

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE THE OTEROS Brassy

jeudi 9 juillet 2026 · Brassy

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
58140 Brassy
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Brassy

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE THE OTEROS

Salle des Fêtes Brassy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Projection du film documentaire The Oteros, de Benoit Pergent et Yoann Le Gruiec. En présence des réalisateurs et de l’artiste navajo JJ Otero, venu spécialement du Nouveau-Mexique !   .

Salle des Fêtes Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   zelinha.asso@protonmail.com

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English : PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE THE OTEROS

L’événement PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE THE OTEROS Brassy a été mis à jour le 2026-07-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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