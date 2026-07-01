Informations pratiques

Brassy

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE THE OTEROS

Salle des Fêtes Brassy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Projection du film documentaire The Oteros, de Benoit Pergent et Yoann Le Gruiec. En présence des réalisateurs et de l’artiste navajo JJ Otero, venu spécialement du Nouveau-Mexique ! .

Salle des Fêtes Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté zelinha.asso@protonmail.com

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English : PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE THE OTEROS

L’événement PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE THE OTEROS Brassy a été mis à jour le 2026-07-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)