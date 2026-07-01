PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE THE OTEROS Brassy
jeudi 9 juillet 2026 · Brassy
Informations pratiques
Brassy
PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE THE OTEROS
Salle des Fêtes Brassy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Projection du film documentaire The Oteros, de Benoit Pergent et Yoann Le Gruiec. En présence des réalisateurs et de l’artiste navajo JJ Otero, venu spécialement du Nouveau-Mexique ! .
Salle des Fêtes Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté zelinha.asso@protonmail.com
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English : PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE THE OTEROS
L’événement PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE THE OTEROS Brassy a été mis à jour le 2026-07-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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