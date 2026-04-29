Projection du film Echos d’estives Maison du Parc Millevaches

Millevaches

Projection du film Echos d’estives

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Découvrez les enjeux du pastoralisme moderne dans les Hautes-Pyrénées grâce au film Echos d’estives .

A partir de 5 ans, sans réservation .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

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English : Projection du film Echos d’estives

L’événement Projection du film Echos d’estives Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin