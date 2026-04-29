Projection du film Echos d’estives Maison du Parc Millevaches
Projection du film Echos d’estives Maison du Parc Millevaches jeudi 13 août 2026.
Millevaches
Projection du film Echos d’estives
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13 22:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Découvrez les enjeux du pastoralisme moderne dans les Hautes-Pyrénées grâce au film Echos d’estives .
A partir de 5 ans, sans réservation .
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00
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English : Projection du film Echos d’estives
L’événement Projection du film Echos d’estives Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin
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