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Projection du film Echos d’estives Maison du Parc Millevaches

Projection du film Echos d’estives Maison du Parc Millevaches

Projection du film Echos d’estives Maison du Parc Millevaches jeudi 13 août 2026.

Lieu : Maison du Parc

Adresse : 7 route d'Aubusson

Ville : 19290 Millevaches

Département : Corrèze

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Millevaches

Projection du film Echos d’estives

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Découvrez les enjeux du pastoralisme moderne dans les Hautes-Pyrénées grâce au film Echos d’estives .

A partir de 5 ans, sans réservation   .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 

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English : Projection du film Echos d’estives

L’événement Projection du film Echos d’estives Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin

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