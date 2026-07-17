Projection du film « Fire of love » suivie d’une conférence – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · UCLy - Université Catholique de Lyon · Lyon
Informations pratiques
Projection du film « Fire of love » suivie d’une conférence – festival MUSIC’LY Samedi 19 septembre, 15h30 UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon
Limité à 87 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
À travers de spéctaculaires images d’archives, « Fire of Love » retrace le destin de Katia et Maurice Krafft, couple de scientifiques français unis par leur amour et leur passion pour les volcans. Sara Dosa et son équipe livrent un hommage poétique à l’esprit d’aventure de ces deux explorateurs qui ont consacré leur vie à comprendre les forces de la nature.
Le film est en anglais sous-titré français.
UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/Sda/t »}] L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet
Journées européennes du patrimoine
©Sara Dosa
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