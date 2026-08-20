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Projection du film « LEE MILLER », Cinéma le Méliès, Caluire-et-Cuire

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma le Méliès · Caluire-et-Cuire

Projection du film « LEE MILLER », Cinéma le Méliès, Caluire-et-Cuire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cinéma le Méliès
Adresse
67 chemin de Vassieux, 69300 Caluire-et-Cuire
Ville
69300 Caluire-et-Cuire
Département
Rhône
Tarif
Tarif unique 5 €

Projection du film « LEE MILLER » Samedi 19 septembre, 20h00 Cinéma le Méliès Rhône

Tarif unique 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

L’incroyable vie de Lee Miller, ex-modèle pour Vogue et muse de Man Ray, devenue l’une des premières femmes photographes de guerre.
Partie sur le front et prête à tout pour témoigner des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, elle a, par son courage et son refus des conventions, changé la façon de voir le monde.

Cinéma le Méliès 67 chemin de Vassieux, 69300 Caluire-et-Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Vassieux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
L’incroyable vie de Lee Miller, ex-modèle pour Vogue et muse de Man Ray, devenue l’une des premières femmes photographes de guerre.

©Cinémalemélies

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