Projection du film Lee Miller, Idéal Cinéma Jacques Tati, Aniche

Informations pratiques

Projection du film Lee Miller Samedi 19 septembre, 20h00 Idéal Cinéma Jacques Tati Nord

4.5€ la place – 3.5€ pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

L’incroyable vie de LEE MILLER, ex-modèle pour Vogue et muse de Man Ray devenue l’une des premières femmes photographes de guerre. Partie sur le front et prête à tout pour témoigner des horreurs de la Seconde Guerre, elle a, par son courage et son refus des conventions, changé la façon de voir le monde.

Idéal Cinéma Jacques Tati Rue Wambrouck Aniche 59580 Nord Hauts-de-France 0607286219 http://www.aniche.fr L’Idéal Cinéma Jacques Tati d’Aniche a célèbré en 2025 un double anniversaire : les 120 ans de la première projection cinématographique à Aniche et les 30 ans de la réouverture du cinéma sous son nom actuel.

Fermé un temps, le cinéma renaît en 1995, entièrement rénové, sous le nom de Jacques Tati, en hommage au célèbre cinéaste.

Aujourd’hui encore, il reste un lieu vivant de culture, de partage et d’émotions, où les générations se retrouvent dans la magie du grand écran.

L’Idéal Cinéma Jacques Tati est le plus vieux cinéma ouvrier encore en activité au monde ! Parkings gratuits à proximité (Place Charles de Gaulle, parking Anéca, ….)

L’incroyable vie de LEE MILLER, ex-modèle pour Vogue et muse de Man Ray devenue l’une des premières femmes photographes de guerre. Partie sur le front et prête à tout pour témoigner des horreurs de…

SND