Projection du film Mauvaise Pioche Centre de Rencontre Champignelles

Informations pratiques

Champignelles

Projection du film Mauvaise Pioche

Centre de Rencontre 11 Rue des Remparts Champignelles Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Projection du film Mauvaise Pioche . ​Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible ! .

Centre de Rencontre 11 Rue des Remparts Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 21 95 64 communication@panoramicbourgogne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection du film Mauvaise Pioche

L’événement Projection du film Mauvaise Pioche Champignelles a été mis à jour le 2026-06-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !