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AGENDA · Champignelles

Projection du film Mauvaise Pioche Centre de Rencontre Champignelles

jeudi 2 juillet 2026 · Centre de Rencontre · Champignelles

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Centre de Rencontre
Adresse
11 Rue des Remparts
Ville
89350 Champignelles
Département
Yonne
Tarif

Champignelles

Projection du film Mauvaise Pioche

Centre de Rencontre 11 Rue des Remparts Champignelles Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Projection du film Mauvaise Pioche . ​Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible !   .

Centre de Rencontre 11 Rue des Remparts Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 21 95 64  communication@panoramicbourgogne.fr

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English : Projection du film Mauvaise Pioche

L’événement Projection du film Mauvaise Pioche Champignelles a été mis à jour le 2026-06-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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