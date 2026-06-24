Projection du film Mauvaise Pioche Centre de Rencontre Champignelles
jeudi 2 juillet 2026 · Centre de Rencontre · Champignelles
Informations pratiques
Champignelles
Projection du film Mauvaise Pioche
Centre de Rencontre 11 Rue des Remparts Champignelles Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Projection du film Mauvaise Pioche . Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible ! .
Centre de Rencontre 11 Rue des Remparts Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 21 95 64 communication@panoramicbourgogne.fr
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English : Projection du film Mauvaise Pioche
L’événement Projection du film Mauvaise Pioche Champignelles a été mis à jour le 2026-06-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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