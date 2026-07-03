Projection du film « Muhammad Ali » the Greatest de William Klein Maison Européenne de la Photographie Paris
samedi 25 juillet 2026 · Maison Européenne de la Photographie · Paris
Informations pratiques
Muhammad Ali the Greatest
117 minutes, 1974
« En 1964, Cassius Clay devient champion du monde des poids lourds. Une date dans l’histoire du sport, et surtout, une date dans la prise de conscience des Noirs aux USA. Cassius-Muhammad Ali faisait son entrée fracassante sur la scène américaine, prenant constamment le pays à rebrousse-poil, à contre-pied. Le premier champion noir à se déclarer libre. Cela lui a finalement coûté son titre, trois années de chômage forcé, et plusieurs millions de dollars. 10 ans après, le 30 octobre 1974, à Kinshasa, Zaïre, à 32 ans, il va se mesurer à l’imbattable démolisseur, Georges Foreman. Autour de ce premier championnat du monde en Afrique Noire, de cette aventure politico-économique montée par Mobutu, Au cours de cet invraisemblable happening planétaire, Ali, de martyr est devenu héros, a retrouvé sa gloire, sa couronne, sa légende. Qu’est devenu l’homme que Malcolm X tenait pour la personnalité noire la plus importante de notre époque ? Celui que Norman Mailer appelle « l’esprit du XXème siècle, le prince des hommes de masse et de média ». » (William Klein)
Dans le cadre de la Rétrospective « William Klein : Films, etc. », cette séance vous invite à assister à la projection de
« Muhammad Ali the Greatest ».
Le samedi 25 juillet 2026
de 17h30 à 19h30
payant
De 0 à 14 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T20:30:00+02:00
fin : 2026-07-25T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T17:30:00+02:00_2026-07-25T19:30:00+02:00
Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris
https://www.mep-fr.org/event/projection-du-film-muhammad-ali-the-greatest-de-william-klein-2/
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