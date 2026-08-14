Informations pratiques

Dans le cadre du festival du Mois du film documentaire, la bibliothèque de la Goutte d’Or prévoit un cycle de 5 séances du film inédit de May Kassem sur le combat des sans-papiers de 1996 à 2017. Ce film en 5 parties commémore la lutte sur un ton intimiste. C’est à la fois une ode à la liberté de circuler et un chant d’amour au 18e arrondissement, au peuple de Paris et aux peuples du monde entier. Le cycle débutera le samedi 7 novembre et se poursuivra jusqu’au 5 décembre, où la derniers séance aura lieu en présence de May Kassem, cinéaste, scénariste, enseignante et compositrice d’origine libanaise avec qui vous pourrez échanger autour du film.

Venez assister à la projection d’un film documentaire inédit en souvenir de l’occupation de l’église Saint-Bernard par les sans-papiers en 1996

Du samedi 07 novembre 2026 au samedi 05 décembre 2026 :

samedi

de 15h00 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-07T16:00:00+01:00

fin : 2026-12-05T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-07T15:00:00+02:00_2026-11-07T16:30:00+02:00;2026-11-14T15:00:00+02:00_2026-11-14T16:30:00+02:00;2026-11-21T15:00:00+02:00_2026-11-21T16:30:00+02:00;2026-11-28T15:00:00+02:00_2026-11-28T16:30:00+02:00;2026-12-05T15:00:00+02:00_2026-12-05T16:30:00+02:00

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

+33153092610



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