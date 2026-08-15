Projection du film « Rebellion » Jardin des Traverses Paris
dimanche 30 août 2026 · Jardin des Traverses · Paris
Informations pratiques
Au programme
de la soirée
18h : Visite guidée du Jardin des Traverses (petite ceinture). RDV sous le pont de la rue des Poissonniers.
19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez ! Restauration et buvette payantes également disponibles sur place.
20h30 : Films
. 3 courts-métrages réalisés en partenariat avec EGDO, Jardin des Traverses et Grajar
. REBELLION
Maia Kenworthy et Elena Sánchez Bellot
2021 / 1h22
Extinction Rebellion (XR) est un mouvement social écologiste international revendiquant l’usage de la désobéissance civile afin d’éviter les points de basculement du système climatique. Ce documentaire suit l’histoire et les actions des co-fondateur.rices et principaux membres de l’organisation dont l’avocate Farhana Yamin, en vue d’exiger du parlement britannique qu’il déclare l’état d’urgence climatique.
Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Rebellion » de Maia Kenworthy et Elena Sánchez Bellot.
Le dimanche 30 août 2026
de 18h00 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-30T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-31T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-30T18:00:00+02:00_2026-08-30T23:30:00+02:00
Jardin des Traverses Boulevard Ney 75018 Paris
https://cine-jardins.fr/dimanche-30-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/
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