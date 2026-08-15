Informations pratiques

Au programme

de la soirée

18h : Visite guidée du Jardin des Traverses (petite ceinture). RDV sous le pont de la rue des Poissonniers.

19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez ! Restauration et buvette payantes également disponibles sur place.

20h30 : Films

. 3 courts-métrages réalisés en partenariat avec EGDO, Jardin des Traverses et Grajar

. REBELLION

Maia Kenworthy et Elena Sánchez Bellot

2021 / 1h22

Extinction Rebellion (XR) est un mouvement social écologiste international revendiquant l’usage de la désobéissance civile afin d’éviter les points de basculement du système climatique. Ce documentaire suit l’histoire et les actions des co-fondateur.rices et principaux membres de l’organisation dont l’avocate Farhana Yamin, en vue d’exiger du parlement britannique qu’il déclare l’état d’urgence climatique.

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Rebellion » de Maia Kenworthy et Elena Sánchez Bellot.

Le dimanche 30 août 2026

de 18h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-30T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-30T18:00:00+02:00_2026-08-30T23:30:00+02:00

Jardin des Traverses Boulevard Ney 75018 Paris

https://cine-jardins.fr/dimanche-30-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/



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