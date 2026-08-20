Informations pratiques

Projection du film « Ultra trail au fil de l’eau » de Théo Bourdarel Samedi 19 septembre, 18h30 Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Projection du film “Ultra trail au fil de l’eau” qui retrace le défi de Théo Bourdarel : un trail de 110 km le long du canal de Marseille. Le jeune sportif échangera ensuite avec le public.

Suivi de la présentation de la réédition du livret « Les sentiers de l’eau » par la Division du Patrimoine Culturel.

Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres Avenue Radolfzell 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 42 11 24 48 https://mediatheques.ampmetropole.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 11 24 88 »}, {« owner »: {« uid »: 20526136, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 90, « bookingContact »: « patrimoine.culturel@ampmetropole.fr », « venueId »: 151931, « description »: « Venez du00e9couvrir le film u201cUltra trail au fil de lu2019eauu201d, pru00e9sentant le du00e9fi que s’est lancu00e9 le jeune sportif provenu00e7al Thu00e9o Bourdarel . Il a fait le pari fou de ru00e9aliser un trail de 110 km le long du canal de Marseille.nA la suite de la projection (25 min) vous pourrez poser toutes vos questions u00e0 Thu00e9o. « , « dates »: [{« quantity »: « 50 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789835400000, « id »: 1}], « category »: « RENCONTRE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}]

Projection du film “Ultra trail au fil de l’eau” qui retrace le défi de Théo Bourdarel : un trail de 110 km le long du canal de Marseille. Le jeune sportif échangera ensuite avec le public.

©Théo Bourdarel