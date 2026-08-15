Informations pratiques

Au programme

de la soirée

18h : Visite guidée des initiatives vertes du quartier Amandiers (jardin partagé et zone de compostage de La 20e Chaise, serres du Paysan Urbain…). RDV rue de Tlemcen (partie piétonne).

Stand du Kiosque Pas Pareil qui diffuse les médias indépendants engagés en faveur du progrès écologique et social.

19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 : Film

UNE AFFAIRE DE PRINCIPE

Antoine Raimbault / 2024 / 1h35

Décrit par son réalisateur comme un « thriller de bureau », le film est l’adaptation du livre Hold-up à Bruxelles, les lobbies au cœur de l’Europe de José Bové, racontant comment ce dernier à découvert les raisons pour lesquelles le commissaire européen à la santé John Dalli a démissionné en 2012. Ce qui démarrait comme une enquête pour laver l’honneur d’un commissaire opposé à ses idées va rapidement devenir bien plus qu’une « affaire de principe ».

Suivi d’une conversation avec Antoine Raimbault et avec José BOVÉ (en visio), militant écologiste et ancien député européen

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Une affaire de principe » de Antoine Raimbault, en présence du réalisateur.

Le vendredi 04 septembre 2026

de 18h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-04T18:00:00+02:00_2026-09-04T23:30:00+02:00

Rue aux écoles « Tlemcen » Rue de Tlemcen 75020 Paris

https://cine-jardins.fr/vendredi-04-09/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/



Afficher la carte du lieu Rue aux écoles « Tlemcen » et trouvez le meilleur itinéraire

