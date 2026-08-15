Projection du film « Une année difficile » Parc de la Butte du Chapeau rouge Paris
dimanche 23 août 2026 · Parc de la Butte du Chapeau rouge · Paris
Informations pratiques
Au programme
de la soirée
17h : Atelier Bombes à graines avec l’association Graines populaires
18h : Visite guidée du parc de la Butte du Chapeau Rouge . RDV près de l’écran.
19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !
20h30 : Film
UNE ANNÉE DIFFICILE
Éric Toledano et Olivier Nakache
2023 / 1h58
Albert et Bruno sont deux amis surendettés qui cherchent à effacer leurs dettes en participant aux actions de l’association écologiste Objectif Terre, pastiche d’Extinction Rebellion. Albert tombe alors amoureux de Cactus, meneuse de l’association. Cependant, cette dernière, éco-anxieuse, refuse d’entrer en relation tant que le monde n’aura pas avancé en direction de la transition écologique. Dès lors, les deux amis entreprennent de sauver la planète.
Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Une année difficile » de Éric Toledano et Olivier Nakache.
Le dimanche 23 août 2026
de 17h00 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-23T20:00:00+02:00
fin : 2026-08-24T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-23T17:00:00+02:00_2026-08-23T23:30:00+02:00
Parc de la Butte du Chapeau rouge 5, avenue Debidour 75019 Paris
https://cine-jardins.fr/dimanche-23-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/
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