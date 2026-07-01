Projection en ligne : découvrir les fonds films de la Fabrique de Patrimoines en Normandie, L’Atrium, Rouen

Informations pratiques

Projection en ligne : découvrir les fonds films de la Fabrique de Patrimoines en Normandie 19 et 20 septembre L’Atrium Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Normandie Images et La Fabrique de Patrimoines en Normandie se sont associés pour préserver une collection cinématographique très précieuse : les anciens fonds films de la Fabrique, désormais transférés à Normandie Images. L’agence souhaite partager au plus grand nombre ce très bel enrichissement de ses collections.

Ce transfert est une solution trouvée conjointement entre les deux institutions partenaires au moment de la fermeture du service auquel ces fonds étaient rattachés. Il permet aux images de continuer d’être conservées dans de bonnes conditions, renumérisées en HD et accessibles en ligne. Normandie Images met un point d’honneur à les valoriser comme il se doit afin de les faire vivre et de les rendre visibles à toutes et tous.

C’est ainsi que vous est proposé cet événement virtuel qui s’inscrit pleinement dans la thématique « Patrimoine en péril ».

Afin de découvrir la manière dont est protégé ce patrimoine cinématographique normand et qu’il soit transmis aux futures générations dans les meilleures conditions, vous êtes conviés à une projection en ligne d’une trentaine de minutes comprenant : un film de présentation du service Mémoire Filmique de Normandie Images, un teaser vidéo mêlant images d’archives et interviews de professionnels spécialistes de la Fabrique ainsi que des clips vidéos issus de notre série « Je me souviens ».

Cet événement virtuel se verra comme une porte d’entrée vers un parcours guidé entièrement dédié aux anciens fonds films de la Fabrique. Il sera publié à la fin de l’année 2026 sur notre plateforme Memoirenormande.fr et sera le 9e parcours proposé par l’Agence.

L’Atrium 115 boulevard de l’Europe, 76100 Rouen Rouen 76100 Quartier Saint-Clément / Jardin des Plantes Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.memoirenormande.fr/ »}] https://normandieimages.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-19-septembre-2026 Ancienne école normale pour garçons au XIXe siècle, l’Atrium est aujourd’hui un équipement de la Région Normandie qui accueille plus d’une quinzaine d’associations régionales qui œuvrent toutes pour le partage des savoirs et des connaissances dans différents domaines. Idéalement situé dans Rouen, l’Atrium est facilement accessible en transport en commun. En métro : station Europe – ligne Boulingrin – Technopôle du Madrillet – (10 min de la gare), en vélo : parking devant le bâtiment En voiture : parking Saint-Sever (5 min à pied).

**Normandie Images** et **La Fabrique de Patrimoines en Normandie** se sont associés pour préserver une collection cinématographique très précieuse : les anciens fonds films de la Fabrique, désormais…

© Pierre PAYEUR – fonds Normandie Images