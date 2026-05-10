Projection en partenariat avec le GREC # Sous toutes les coutures Médiathèque Françoise Sagan Paris

Sous toutes les coutures : soirée de projection en partenariat avec le G.R.E.C



Le GREC (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques) produit des premiers court-métrages – fiction, expérimental, film d’art, animation, essai – en veillant à leur caractère singulier et innovant.

Dans le cadre du temps fort autour du vêtement, notre partenaire nous a concocté une programmation sur-mesure autour du costume : ceux que l’on porte, ceux qui nous cachent, et ceux qui sont le témoin de nos secrets.

La projection sera suivie d’une discussion avec les réalisatrices.

PROGRAMME :

Sainte

Sultana de Rita Moll (25 min)

Mado, farouche pistolera,

parcourt à vélo les routes d’un pays sauvage, un far west provençal, flanquée de ses deux fidèles acolytes. Elle se voit confier une nouvelle mission : escorter Eisabèu, qui vient d’assassiner son mari, pour un dernier pèlerinage où la veuve priera pour l’âme

de sa victime.

La

voleuse de Albertine Hadj (24 min)

Mira est une jeune femme aisée vivant

chez sa grand-mère. Un jour, elle redécouvre l’excitation salvatrice du vol, transformant sa tristesse en révolte. Elle vole de plus en plus d’objets brillants, jusqu’à ce que sa négligence devienne fatale.

A l’occasion du temps fort « Sous toutes les coutures », la médiathèque Françoise Sagan vous invite à une soirée de projection de court-métrages sélectionnés par notre partenaire le G.R.E.C, en présence des réalisatrices.

Le mardi 16 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-16T19:00:00+02:00_2026-06-16T21:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/ https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/



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