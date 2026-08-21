Projection en plein air, Esplanade du front de mer, Saint-Benoît

Informations pratiques

Projection en plein air Samedi 19 septembre, 18h00 Esplanade du front de mer La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À la tombée de la nuit, Rouge Ruelle fait revivre une tradition chère aux Bénédictins avec un cinéma en plein air, en écho à l’histoire du Cinéma Le Cristal, premier cinéma de La Réunion, ouvert à Saint-Benoît en 1936 par Armand Moreau. Cette programmation invite à redécouvrir le territoire à travers le regard du cinéma et de la photographie.

Sur grand écran seront projetés les films Bassin Bleu et Îlet Coco, réalisés par Didier Grondin et Christian Thoulon, véritables hommages aux paysages, aux rivières et aux eaux vives de Saint-Benoît.

En complément, la Médiathèque Antoine-Louis Roussin accueille la projection du film d’Alexandre Boutié, présentée dans le cadre de l’exposition MIKOKO – Archipels des mémoires, offrant une ouverture sur les imaginaires et les paysages de l’océan Indien.

Une programmation proposée dans le cadre de Rouge Ruelle – Festival du patrimoine, où le cinéma, la photographie et les images en mouvement prolongent la mémoire de Saint-Benoît et révèlent les patrimoines naturels, culturels et sensibles de l’île.

Esplanade du front de mer rue Bertin 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion

Cinéma sous les étoiles – Les images en partage

©la vitrine