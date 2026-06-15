Projection film Appelez-moi encore Le Funi Cinéma Le Refuge Barèges mercredi 19 août 2026.

Barèges

Projection film Appelez-moi encore Le Funi

Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Documentaire sur le funiculaire de Barèges présenté par l’association Funitoy.

Film réalisé par Laurence Fleury.

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Cinéma Le Refuge BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46

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English :

Documentary on the Barèges funicular presented by the Funitoy association.

Film directed by Laurence Fleury.

L’événement Projection film Appelez-moi encore Le Funi Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65